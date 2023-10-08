40 برنامجًا دراسيًا في جامعة القاهرة الدولية العام المقبل

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة عدد البرامج الدراسية في جامعة القاهرة الدولية لتصل 40 العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن لديهم خطط مشروعات تعليمية لإنشاء كليات الروبوتات والطاقة المتجددة وعلوم وتكنولوجيا الفضاء خلال الفترة المقبلة.

ونوه الخشت بأن جامعة القاهرة الدولية تمثل نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

ولفت الخشت إلى أن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن هذا النمط جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "مكنزي" أشهر شركات الاستشارات المرموقة في العالم والتي تعد من أشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

ونوه الخشت بعدم التوجه لفتح فرع لجامعة أجنبية في جامعة القاهرة نظرا لمكانة جامعة القاهرة وتوجها نحو السيادة على نفسها وعدم خضوعها لسيطرة جامعة أجنبية، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.

برامج دراسية في جامعة القاهرة الدولية

جامعة القاهرة الدولية

وتضم جامعة القاهرة الدولية 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، حيث تتضمن برامج مرحلة البكالوريوس والليسانس 10 برامج.

وتشمل برامج جامعة القاهرة الدولية: برنامجا الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.

وتضم جامعة القاهرة الدولية برامج لمرحلة الدراسات العليا وهي برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين- سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.