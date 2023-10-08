التفاصيل الكاملة حول مسرحية التلفزيون لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أعلن النجم حسن الرداد عودته إلي المسرح مع والنجمة إيمي سميرغانم،بعد سنوات عديدة من الغياب ،على خلفية الأزمات السابقة التي تعرضت لها في السنوات الماضيةـ وتعود إيمي سمير غانم إلى خشبة المسرح وتطل على جمهور من خلال فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، بمسرحية جديدة تحمل اسم "التلفزيون"، من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ووشارك بجانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم في المسرحية، كل من النجم محمد أسامة أوس أوس، سليمان عيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، والإخراج لـ محمد الصغير.

ويستعد نجوم العمل للبروفات خلال الأيام القليلة المقبلة، ورسم تفاصيل جميع الشخصيات، كما أنه من المفترض افتتاحها في شهر نوفمبر المقبل، كموعد مبدئي، وسيعلن الموعد النهائي قريباً.

مسرحية "التلفزيون"، وتدور أحداث حول طرد عبارة عن تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل بريموت كنترول، فما هو مصيرهما؟، وعند أي قناة سوف تقهم حياتهما؟، وهل يمكنهما العودة لحياتهما من جديد؟.

وتُعد مشاركة إيمي غانم لحسن الرداد الثانية في وقت قصير، وذلك بعد ظهورها ضيفة شرف في أحدث أعماله السينمائية فيلم "بلوموندو".

فيلم "بلوموندو" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو بطولة: حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، وإنجي وجدان...، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

وكان الرداد قد انتهى أخيراً من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم، التي تحمل اسم "ضرب ضرب"، والتي يغنّيها خلال

أحداث الفيلمنفسه، وهي من تأليف ،وتلحين، وتوزيع موزووتايسون، ومن المقررعرض الفيلم خلال شهر "نوفمبر" المقبل.

يذكر أن شارك النجم حسن الرداد خلال شهر رمضان الماضي بتقديم المسلسل الإذاعي "رأس رجاء صالح"، وهو من بطولة إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد، وقد اعتذر عن تقديم مسلسلات تلفزيونية ليتفرغ للتحضير لفيلم "بلوموندو"، الذي يتعاون خلاله مع المخرج ياسر سامي، والمؤلفين حازم ومحمد ويفي، والمنتج سامر المحضر.