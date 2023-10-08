الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

أول حملة نسائية في العالم لدعم الانتخابات الرئاسية المصرية بفيينا

حملة نسائية لدعم
حملة نسائية لدعم مصر في الانتخابات الرئاسية

أنشأت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بحملة نسائية لدعم مصر في الإنتخابات الرئاسية المقبلة بالعاصمة النمساوية فيينا.


وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، إننا بالأمس قمنا بزيار العاصمة النمساوية فيينا والتقينا ببعض الزميلات المشتغلات بالعمل العام النسوي وأسفر اللقاء عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات وذلك لمواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا.

 

رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا


وأضاف العبيدي أنه تم اختيار للحملة النسوية كل من الدكتورة آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا والسيدة أسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا والإعلامية آيات حافظ صاحبة الجهد الكبير وسط الجالية المصرية بفيينا.

 

 الهيئة الوطنية للانتخابات

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

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