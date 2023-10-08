مسابقة للياقة البدنية بمركز شباب الساحل بطور سيناء

نفذ مركز شباب الساحل بطور سيناء مسابقات لياقه بدينه للطلائع ضمن خطة نشاط المركز وذلك عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره وضمن خطة نشاط المركز.

حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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