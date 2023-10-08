الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: 572 شهيدا منذ بداية العام الجاري بينهم 320 منذ الأمس

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 572 شهيدا ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الجاري. 

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وأوضحت الوزارة  في بيان صحفي أن من بين الشهداء 313 شهيدا ارتقوا جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة، و7 في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة المحاذية لقطاع غزة وأبلغ جميع المستوطنات والبلدات القريبة من القطاع بإخلائها، على ضوء الهجوم الذي نفذته حركة حماس في منطقة "غلاف غزة".

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أنه مازال هناك عناصر من حماس يعتقد أنهم يختبئون داخل الأراضي الإسرائيلية، وأنه يستهدف إخلاء جميع المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة بينما تقوم قواته بتمشيط المنطقة للكشف عن عناصر "حماس".

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم الجيش قوله إن الجيش الإسرائيلي استهدف حوالي 500 موقع لحماس في قطاع غزة

 

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