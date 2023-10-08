بث مباشر ليفربول وبرايتون تويتر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلا شوت

بث مباشر ليفربول وبرايتون تويتر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلاشوت

بث مباشر ليفربول وبرايتون تويتر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر يلاشوت ، يوم السبت القادم، ستشهد مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحل فريق ليفربول ضيفاً على برايتون في ملعب فالمر. سيكون هذا اللقاء فرصة للريدز للعودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتهم الأخيرة أمام توتنهام. بالنظر إلى أداء ليفربول في الموسم الحالي، يسعى الفريق بقوة للتنافس على لقب البريميرليج وتحقيق النجاحات.

توتنهام يتصدر حالياً جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة بعد فوزه الأخير على لوتون تاون. هذا يجعل المباراة أمام برايتون فرصة حاسمة لليفربول للمضي قدمًا في مطاردة المتصدر والعودة إلى الصدارة.

فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة. لعب الريدز 7 مباريات في الدوري حتى الآن، حققوا الفوز في 5 منها وتعادلوا في مباراة واحدة، بينما تعرضوا للهزيمة في مباراة واحدة أيضًا. سجل لاعبو ليفربول 16 هدفًا في هذه المباريات، بينما استقبلوا 7 أهداف.

بالنظر إلى هذه الإحصائيات، يتبين أن ليفربول فريق قوي ومنظم، ولديه هجوم قوي يمكنه تسجيل الأهداف بسهولة. كما أن لديهم القدرة على التحكم في وسط الملعب وخلق فرص للتسجيل. هؤلاء العناصر تجعل ليفربول مرشحًا قويًا للفوز في مباراة برايتون.

على الجانب الآخر، يحتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة. خاض الفريق 7 مباريات حتى الآن، وحقق الفوز في 5 منها وخسر في مباراتين فقط. يمتلك برايتون فريقًا صلبًا وقويًا، ولديه القدرة على صد الهجمات واللعب بشكل منظم.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين. يبدو أن ليفربول لديه الأفضلية بناءً على تصنيفهم الحالي وأدائهم في المباريات الأخيرة. ومع ذلك، يجب على الريدز أن يكونوا حذرين ويعتمدوا على استراتيجية هجومية قوية إذا ما أرادوا تحقيق الفوز في ملعب برايتون.

ليفربول يتعرض لخسارة وحيدة هذا الموسم

نادي ليفربول حقق الفوز في 5 مواجهات بداية من التغلب على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف، وعلى نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، وعلى أستون فيلا بثلاثية بيضاء.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر

كما تفوق ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبنفس النتيجة على نظيره وست هام يونايتد، وتعرض للخسارة في الجولة الماضية في سيناريو غريب وعجيب حينما طرد من صفوفه لاعبان، وسقط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وحضر التعادل في الجولة الافتتاحية أمام تشيلسي.

تراجع غريب لنادي برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم النتائج الجيدة مع البدايات، والآن هو في المركز السادس برصيد 15 نقطة ويمكنه أن ينتقل للمركز الثاني في حال حقق الانتصار الأحد على ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا الجولة الثامنة على ملعب فالمر، يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.

وتبدأ مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

وتشاهدون مباراة ليفربول ضد برايتون يوم الأحد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ويعلق عليها خليل البلوشي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

وسط الملعب: دومنيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.