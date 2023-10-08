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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخلاء المُستوطنات القريبة من غزة تمهيدًا لتمشيطها

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة المحاذية لقطاع غزة وأبلغ جميع المستوطنات والبلدات القريبة من القطاع بإخلائها، على ضوء الهجوم الذي نفذته حركة حماس في منطقة "غلاف غزة".

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ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أنه مازال هناك عناصر من حماس يعتقد أنهم يختبئون داخل الأراضي الإسرائيلية، وأنه يستهدف إخلاء جميع المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة بينما تقوم قواته بتمشيط المنطقة للكشف عن عناصر "حماس".

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم الجيش قوله إن الجيش الإسرائيلي استهدف حوالي 500 موقع لحماس في قطاع غزة.. ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل.

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