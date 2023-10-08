التعاون الخليجي يعرب عن تعازيه في ضحايا زلزال أفغانستان

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن بالغ الأسى والألم لحادث الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والوَفَيَات.

وعبر البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أفغانستان الشقيق ولأهالي ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان زلزال، بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب غرب أفغانستان أمس السبت، ووصلت حصيلة ضحاياه إلى حوالي 2000 قتيل.