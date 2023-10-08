مصدر أمني ينفي وجود أحداث في سيناء

نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى القنوات غير المصرية نقلاً عن إحدى الصحف الأجنبية بشأن وجود أحداث فى سيناء وأكد المصدر أن الوضع الأمني فى سيناء مستقر تماماً ولا يوجد أية أحداث.

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الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.