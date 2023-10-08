20 ألف فلسطيني يحتمون بـ 44 مدرسة تابعة لـ "الأونروا" بقطاع غزة

ذكرت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، أن ما لا يقل عن 20 ألفا و363 نازحا فلسطينيا احتموا في 44 مدرسة تابعة للأونروا في كافة مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس ، نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأونروا ،بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ، أن صبيين طالبين قتلا في مدارس الأونروا في خان يونس وبيت حانون .. موضحة أن مدارس الأونروا تضم 28 ملجأ مخصصا للطوارئ إلى جانب 16 ملجأ غير مخصص.

وأفادت الأونروا بتضرر ثلاث مدارس تابعة للأونروا جراء الأضرار الجانبية الناجمة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات المسلحة الإسرائيلية.

إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب حاليا مجازر بشتى أنواعها في قطاع غزة، ويستهدف عائلات بأكملها، مطالبا العالم بالتدخل لوقف التصعيد في الاراضي المحتلة.

وقال بصل ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الأحد ـ إننا نعيش أجواء حرب في غزة مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف الابراج السكنية والمنازل والسيارات، مضيفا أن الاحتلال لا يفرق بين مقاوم أو مواطن أو دفاع مدني أو فرق طبية الجميع سواء لديه ويستهدف كل شىء متحرك.

وأضاف أن الطواقم الدفاع المدني تعاني عجزا كبيرا وإمكانياتها متواضعة وتتعامل مع الاحداث وفق المتاح لديها ، موضحا أن الدفاع المدني بحاجة إلى معدات ورافعات لانتشال جثث الشهداء من تحت الانقاض في قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.