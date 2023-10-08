تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 8 أكتوبر، استقرارًا في الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس السبت في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاه وأبوجندير، وسوق الأحد الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز الفيوم، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف الطماطم والخيار والبصل والثوم قائمة الأسعار في أسواق الخضراوات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 15 جنيهًا و30 جنيهًا للبصل الأحمر و22 جنيهًا للبصل الأصفر و20 جنيهًا لكيلو الثوم، و12 جنيهًا للبطاطس، و12 جنيهًا للخيار و8 جنيهات للقثاء و30 جنيهًا للبامية و35 جنيهًا للفلفل الألوان و8 جنيهات للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و8 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و15 جنيهًا لكيلو الفلفل الأخضر، و12 جنيهًا للملوخية، و15 جنيهًا للجزر، و25 جنيهًا لكيلو الفاصوليا الخضراء، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25 جنيهًا، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 15 إلى 25 جنيهًا حسب الحجم.

استقرار أسعار الفاكهة وكيلو الموز ب17 جنيهًا في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيهًا بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيهًا، ومبلغ 17 جنيهًا للموز، و15 جنيهًا للعنب الفراولة و25 جنيهًا للبناتي، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو، و20 جنيهًا للتين الرمادي، و25 جنيهًا للخوخ. و35 جنيهًا للبلح البارحي، و15 جنيهًا للبلح الزغلول و20 جنيهًا للجوافة، بالإضافة إلى ظهور البرتقال الأخضر ويباع الكيلو ب15 جنيهًا.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والخضراوات والفاكهة.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.