عودة أحمد سعد لـ علياء البسيوني .. حقيقة أم شائعة؟

انتشرت العديد من الأخبار حول عودة الفنان أحمد سعد إلى زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني ،وذلك بعد ماأعلن أحمد سعد عن طرح أغنية جديدة بعنوان "بعتذرلك "،الأغنية من كلمات محمد الشافعي وألحان إسلام رفعت،وتوزيع يحي مهدي

وشارك أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور من كواليس تسجيل الأغنية من استديوهات المرواس .

ويتسأل الجمهور هل أغنية "بعتذرلك" عربون تصالح ويعود الحب بين الثنائي مرة آخري؟

وفي سياق آخر أحيا الفنان أحمد سعد ليلة استثنائية بدبي من خلال حفل غنائي في "كوكاكولا أرينا" بدبي وجاء الحفل بمناسبة تخرج الدفعة الجديدة من طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات.

بدأ الحفل فقرته الأولى للـ "دي جي اصيل" والذي أشعل أجواء الحفل من خلال تقديم موسيقاه المميزة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وعقب ذلك صعد إلى خشبة المسرح الفنان السعودي عايض بصحبة فرقته الموسيقية وقدم العديد من أغانيه الخليجية بأسلوبه المميز.

وفور صعود الفنان أحمد سعد إلى خشبة المسرح استقبله جمهور الحفل بحفاوة شديدة، ومن جانبه قدم الفنان أحمد سعد خلال الحفل باقة من أشهر وأنجح أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وحماس شديد.

كما نشر الفنان أحمد سعد مجموعة من صور الحفل عبر حسابه الخاص بـ "إنستغرام" وعلق عليها: "كانت حفله للتاريخ بس مش أنا السبب السبب الجمهور العظيم أنا بجد فخور بحفله امبارح شكرا الإمارات".