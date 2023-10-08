حملات للهيئة القومية لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 عبوة مشروب صناعي مغشوش، 3600 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 500 كجم لحوم منتهية الصلاحية،

بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وبناءً على قرار النيابة، تم إعدام 1 طن زيت زيتون غير صالح للإستهلاك الآدمي، 65 كجم جبنة منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 69 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، ألبان، كبدة، معلبات، بهارات).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 131 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 36 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1717 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 292 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 20 حملة تفتيشية على 245 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، أسماك) تجاوزت الـ 100 كجم حيث تم إعدام 956 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 28 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنفيذ قرار نيابة بإعدام 405 كجم منتجات ألبان (قشطة) لأحد معامل الألبان بنطاق مركز بنها.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 232 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لبن مجمد، طحينة، مش، حلاوة صحينية، بقسماط، حلويات متنوعة وغيرها من المنتجات الغذائية) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى 27 حملة تفتيشية على 238 منشأة غذائية بمراكز (دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، نبروه، بني عبيد، أجا، سندوب، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و478 كجم منتجات غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، أسماك وجمبري، رنجة، معجنات مختلفة، مخللات، منتجات ألبان، زيوت)، بالإضافة إلى تحرير 44 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية، 126 محضر عدم توافر شهادات صحية، 1 محضر غش تجاري و 1 محضر تحفظ على 30 كيلو فسيخ.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 14 محضر عدم وجود شهادات صحية.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بور سعيد حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على 20 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط بعض المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم) ، وتم إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.