تحذيرات الأرصاد بشأن حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية سائقي المركبات من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة،هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للحرارة

وتابعت، الطقس السائد مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 23.

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 30 والصغرى 23.

شبين الكوم: العظمى 31 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 21.

السلوم: العظمى 27 والصغرى 20.

سيوة: العظمى 29 والصغرى 19.

بورسعيد: العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط:- العظمى 28 والصغرى 22.

الزقازيق:- العظمى 31 والصغرى 23.

المنصورة:- العظمى 30 والصغرى 23.

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 23.

السويس:- العظمى 31 والصغرى 22.

العريش:- العظمى 29 والصغرى 22.

رفح:- العظمى 28 والصغرى 22.

رأس سدر:- العظمى 32 والصغرى 24.

نخل:- العظمى 29 والصغرى 19.

طابا:- العظمى 30 الصغرى 24.

كاترين:- العظمى 28 الصغرى 17.

الطور:- العظمى 30 الصغرى 23.

شرم الشيخ:- العظمى 35 الصغرى 25.

الغردقة:- العظمى 35 الصغرى 25.