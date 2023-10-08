مصر تعزى أفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازى مصر لدولة وشعب أفغانستان الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد صباح أمس السبت الموافق ٧ أكتوبر الجاري، والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية فادحة.

تضامن مصر مع الشعب الأفغاني

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، تضامن مصر الكامل مع الشعب الأفغاني في تلك المحنة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين