تعرف على صيغة للصلاة على النبي لجلب الرزق

الصلاة على النبي من صفات المتقين واتفق علماء الدين على استحباب الصلاة والسلام على النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"؛ في كل الأوقات، ويأتي في مقدمتهم أهل السنة؛ حيث قال ابن عطية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه.

وهناك صيغة للصلاة على النبي لكل من يحمل هم الرزق وأصبح ضيق الحال، و يشعر بالحزن والكرب وتضيق به دنياه وكان قليل الحيلة فعليه أن يردد هذه الصيغة سيرى العجب فى حياته، بحسب ما قاله الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

صيغة للصلاة على النبي لجلب الرزق بسرعة



(اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها اكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلي اله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا).

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».