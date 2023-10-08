خبير مالي يتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود عقب جني الارباح خلال التعاملات

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري عمليات تصحيح إلى الصعود، وارتداد المؤشرات نحو الصعود مرة أخرى بعد انتهاء عمليات جني الأرباح.

كما توقعت "مسعود" أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس30 مستوى20300 نقطة، خلال التعاملات، وذلك حال تجاوز مستوى 20000 نقطة المقاومة.

كما توقعت "مسعود" أن يكون مستوى 19800 نقطة منطقة دعم قوي، يتجه منها السوق إلى أعلى.

واتسمت تعاملات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بعمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاعات تاريخية تحققت خلال الأسابيع السابق، حينما وصل المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 إلى مستوي 20500 نقطة.

قادت الأسهم القيادية عمليات جني الأرباح، وتزامنت معها الاسهم المدرجة بالمؤشرات الفرعية، كما جاءت عمليات جني الارباح نتيجة مخاوف تصنيف السوق المصري إلى ضعيف بسبب مشاكل في سوق أسعار الصرف.

اتسمت أيضا السيولة بحالة من الضعف، بعدما سجلت متوسطات كبيرة في الفترات السابقة، وتجاوزت 3 مليارات جنيه، بدون صفقات...رغم هذا الأداء غير الجيد للأسهم، إلا أن المستثمرين الأجانب اتجهوا للشراء المكثف، وهو ما يعزز الثقة في السوق الوطني.