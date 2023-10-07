خيري رمضان: فلسطين وإسرائيل يشهدان حرب حقيقية.. والأخيرة لن تفرق في الغارات

علق الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، على الأحداث الجارية الآن بين القوات الإسرائيلية والجانب الفلسطيني، وما نشهده من استمرار القصف على قطاع غزة من جهة وعلى تل أبيب من جهة أخرى.

فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح “رمضان”، أن ما نشهده الآن بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي هي حرب حقيقية، مؤكدًا أن هناك استمرار لغارات من قبل الجانبين مستمرة إلى الآن، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأشار خيري رمضان، الحرب بين فلسطين وقوات الإحتلال الإسرائيلي هي بإمكانيات محدودة، مؤكدًا أن فلسطين واجهت إسرائيل برًا وبحرًا وأرضًا، متابعًا: “إسرائيل في الرد على طوفان الأقصى لن تفرق بين مدني وعسكري وتشن غارات على قطاع غزة.. القصف سيكون شرس من قبل الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه مازال هناك قصف على تل أبيب، مشددًا على أن العالم يشتعل والحروب تستمر ومصر تراقب، موضحًا أن دور مصر مهم ورئيسي في القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر لها دور لا يمكن الاستغناء عنها.