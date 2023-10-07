سبع علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بسرطان الثدي

أكتوبر هو شهر التوعية عن سرطان الثدي، ويشارك طبيب الأورام علامات المرض الذي يمكن أن يصيب الرجال والنساء.

عند ظهور العلامة الأولى لوجود كتلة في أنسجة الثدي، سواء عند الرجل أو المرأة، يجب استشارة الطبيب.

أوصى طبيب الأورام الأورام أندريه فوروبيوف، بفحص جميع أنسجة الثدي، بما في ذلك الإبطين، وانتبهي إلى أي تورم في أنسجة الثدي، فهو "مؤشر على وجود خطأ ما.

راقبي شكل ثدييك وملمسهما، وتحققي من وجود أي مناطق منتفخة، قد تكون التنقير أو التجاعيد أو التمدد أو الاكتئاب الداخلي للجلد علامات على حدوث شيء ما تحت السطح. "من المهم فحص ثدييك، وكذلك الشعور بالكتل وملاحظة أي تغييرات في مظهر أو لون الجلد.

تتطلب تغييرات الحلمة أيضًا مزيدًا من التحقيق، والذي يتضمن تغييرات في:

لون

مظهر

الانقلاب

وينبغي فحص أي تغييرات من هذا القبيل مع الطبيب في أقرب وقت ممكن.

في بعض الأحيان يمكن أن يسبب سرطان الثدي إفرازات دموية من الحلمتين. أخبر طبيبك إذا حدث ذلك، وقد يحيلك لإجراء اختبارات إضافية.

راقب أيضًا أي تهيج أو تغيرات في نسيج الجلد، مثل الحكة والاحمرار وجفاف الجلد، وهناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تؤدي إلى حكة الجلد أو تهيجه، ولكن من المهم استبعاد سرطان الثدي.

سبع علامات لسرطان الثدي

الكتل والمطبات

تورم

الجلد المتدمّر أو المكتئب

تغيرات الحلمة

إفرازات دموية

تهيج الجلد أو تغير في الملمس.

والعديد من علامات وأعراض سرطان الثدي، بما في ذلك كتل الثدي، ليست سرطانا، ولكن لا يزال من المهم للغاية الانتباه إلى جسمك وطلب المساعدة إذا لاحظت شيئًا غير طبيعي بالنسبة لك.

كلما تم اكتشاف أي نوع من السرطان في وقت مبكر، زادت فرص الشفاء التام.

الوقاية من سرطان الثدي

لا يمكن الوقاية من سرطان الثدي بشكل كامل، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالمرض، ويبدأ هذا بمعرفة عوامل الخطر لديك للإصابة بسرطان الثدي وكيف يمكن أن يؤثر كل منها عليك أو لا يؤثر.

ترتبط بعض عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي بنمط حياتك. قد يؤدي تغيير هذه الخيارات أو تجنبها إلى تقليل خطر الإصابة بالمرض.