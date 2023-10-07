أوسوريو يدافع عن مترجم الزمالك بعد مباراة البنك الأهلي

دافع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مترجم النادي بعد الهجوم الذي تعرض له عقب مباراة الفريق اليوم ضد البنك الأهلي.

وقال أوسوريو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مترجم الزمالك مصري مثلكم جميعًا.. هو إنسان جيد ويتحدث 4 لغات، وعمله أن يترجم ما أقوله لذا لا يجب أن يهاجمه أي شخص، الرجل يؤدي عمله فقط".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.