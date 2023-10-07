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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يدافع عن مترجم الزمالك بعد مباراة البنك الأهلي

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

دافع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مترجم النادي بعد الهجوم الذي تعرض له عقب مباراة الفريق اليوم ضد البنك الأهلي.

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أوسوريو: لن أقوم بتثبيت تشكيل الزمالك

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أحمد الشناوي ينتقد قرار معروف بطرد عواد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وقال أوسوريو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مترجم الزمالك مصري مثلكم جميعًا.. هو إنسان جيد ويتحدث 4 لغات، وعمله أن يترجم ما أقوله لذا لا يجب أن يهاجمه أي شخص، الرجل يؤدي عمله فقط".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

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