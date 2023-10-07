أوسوريو: لن أقوم بتثبيت تشكيل الزمالك

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لن يقوم بتثبين التشكيل في الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني:" لن أقوم بتثبيت التشكيل أبدا، وكل مباراة ندرسها بشكل جيد من أجل وضع الطريقة والخطة والتشكيل الأمثل، وتدربنا لمدة ثلاثة أيام قبل اللقاء ووضعنا التشكيل الأنسب ولعبنا على المساحات الموجودة في خط دفاع البنك الأهلي".

وأضاف:" كنا نمتلك 6 فرص محققة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الأمور انتهت كما كنا نريد، كما أن محمود علاء وحسام عبد المجيد يحتاجان للعب مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة".

وتابع :" كان عددنا أقل من المنافس بلاعب وسجلنا هدف التعادل، وعندما تساوى العدد سجلنا الهدف الثاني، وأنا أفضل اللعب بمهاجم وهمي أكثر من اللعب بمهاجم صريح ، و عندما لعبنا بنقص عددي فضلنا ترك الكرة للمنافس واللعب على المرمى للتسجيل".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.