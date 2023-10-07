رباعي المقاولون العرب ضمن اختيارات المنتخب الأولمبي لمعسكر أكتوبر

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة معسكر أكتوبر الحالي وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من المقاولون العرب في قائمة المنتخب الأولمبي، استعدادا لمواجهة الأردن وأوزبكستان وديا خلال معسكر أكتوبر الحالي، استعدادا لخوض دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024.

واللاعبون الأربعة هم: محمد أحمد سيحا وزياد فرج وعربي بدر وأحمد فوزي، بالإضافة لثنائي المقاولون السابقين والمحترفين حاليا في اليونان وصربيا عمر فايد وبلال مظهر عبدالرحمن.

ويطير المنتخب الأولمبي يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ميكالي : محمد صلاح خيار أول لنا في أولمبياد باريس

تحدث البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي ، عن اللاعبين فوق السن المقرر استدعائهم إلى أولمبياد بايس المقرر إقامتها صيف العام المقبل ، بعد حسم المنتخب تأهله إليها ، بإحتلاله وصافة ترتيب نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام الأخيرة ، والتي توج المغرب بها.

وقال ميكالي ، خلال تصريحات إعلامية ، حال موافقة ليفربول على ضم صلاح للمنتخب ، بالطبع سيكون اللاعب الدولي خيار أول للمنتخب الأولمبي في منافسات باريس ، نأمل ذلك ونتطلع إليه.

وواصل ، بالتأكيد الفرصة متاحة أمام الجميع للإنضمام ، لدينا المزيد من الوقت من أجل الاختيار الجيد والاستعداد.

ومن المقرر أن يستدعى المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين من فوق السن ، للإنضمام إلى قائمة أولمبياد باريس 2024.