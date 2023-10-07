جميع الوفديين والمواطنين يحررون التوكيلات لتأييد عبدالسند يمامة بجنوب سيناء

وصلت جموع الوفديين والمواطنين يحررون التوكيلات لتأييد عبدالسند يمامة بجنوب سيناء

وجموع الوفديين تحركهم لليوم الثانى على التوالى، أمس السبت إلى مقار الشهر العقارى بربوع مصر، بهدف تحرير توكيلات للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد للترشح فى السباق الرئاسى.

واصطحب النائب سيد عوض عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، عددا كبيرا من أعضاء الوفد بجنو سيناء لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

وقال «عوض»: سوف نستقبل جميع المواطنين داخل مقرات حزب الوفد ممن يرغبون فى تحرير التوكيلات ودعم رئيس الوفد أو المشاركة فى حملته الانتخابية.

وأعلن فرح عبد الرسول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بجنوب سيناء ، عن بدء الحملة الانتخابية لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بتحرير التوكيلات، وتشكيل مجموعات طرق الأبواب وفتح المقار أمام المواطنين

حيث تم تنظيم العمل بين إدارات الشهر العقارى بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات بكل من مكتب الشهر العقارى بطور سيناء ومكتب الشهر العقارى بمدينة رأس سدر ومكتب الشهر العقارى بمدينة شرم الشيخ.

واكدأن حملة دعم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بدأت فى جنوب سيناء بتعليق «بانرات» على مقرات الشهر العقارى تمهيداً لبدء تحرير توكيلات لدعمه فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وشهد الحزب توافد عدد كبير من المشاركين فى الحملة الذين سيبدأون فى تحرير التوكيلات وجذب مزيد من الداعمين لتأييد المرشح الوفدى وأن المرحلة القادمة سوف تبدأ فور تقدم رئيس الحزب بأوراق ترشحه وعرض برنامجه الانتخابى.

IMG-20231007-WA0173

IMG-20231007-WA0174

IMG-20231007-WA0172

IMG-20231007-WA0171

IMG-20231007-WA0170

IMG-20231007-WA0169

IMG-20231007-WA0167

IMG-20231007-WA0168