6 وجبات إفطار للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

من الألياف إلى الدهون الصحية، يمكن للأجزاء المخفية في بعض الأطعمة أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى إتلاف الشرايين بصمت، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لذلك، من المهم جدًا التحكم في مستويات الدهون قبل ظهور مشاكل صحية خطيرة.

لحسن الحظ، فإن بدء يومك بوجبة إفطار جيدة يمكن أن يكون الخطوة الأولى لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وفقًا لطبيبك.

ويقول خبير التغذية إيجور ستركوف حصريًا لـ إن تضمين الأطعمة التالية في نظام غذائي متوازن، إلى جانب الحد من الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن أن يعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة الكوليسترول وصحة القلب بشكل عام.

الشوفان

يحتوي المكون الرئيسي لوجبة الإفطار الشعبية على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، وخاصة البيتا جلوكان، والتي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل امتصاصه في الأمعاء.

التوت

بمجرد الانتهاء من إعداد عصيدة الشوفان التي تخفض نسبة الكوليسترول، يمكنك إضافة بعض التوت لتعظيم تأثير وجبة الإفطار على المادة الشمعية.

وأوضح الطبيب أن التوت الأزرق والفراولة والتوت، المحمل بمضادات الأكسدة والألياف، يمكن أن يساعد في منع أكسدة الكوليسترول السيئ، مما يقلل من احتمالية تكون الترسبات في الشرايين.

المكسرات

تعتبر المكسرات إضافة أخرى صحية للقلب إلى وجبة الإفطار، حيث أن محتواها من الدهون الصحية يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول.

اللوز والجوز غنيان بالدهون غير المشبعة والألياف والستيرول النباتي، مما يخلق كوكتيلًا قويًا يمكنه التحكم في مستويات الكوليسترول.

الزبادي اليوناني

غني بالبروتين والبروبيوتيك، يمكن أن يساعدك خيار الإفطار الشهير هذا على الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، وفقًا لطبيبك.

علاوة على ذلك، قد يكون لمحتوى البروبيوتيك تأثير إيجابي على صحة الأمعاء واستقلاب الكوليسترول.

خبز الحبوب الكاملة

يمكن أن يؤدي اختيار بدائل الحبوب الكاملة بدلاً من البدائل المكررة إلى زيادة كمية الألياف التي تتناولها.

وقال: "الألياف يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكولسترول السيئ وتحسين صحة القلب".

الأفوكادو

يمكن أن يكون الجمع بين خبز الحبوب الكاملة والأفوكادو خيارًا مثاليًا آخر لخفض مستويات الكوليسترول.

وقال الطبيب إن الأفوكادو مصدر للدهون الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، والتي يمكن أن تحسن مستويات الدهون في الدم وتخفض مستويات الكوليسترول السيئ.