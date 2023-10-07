الزمالك يسجل أول انتصاراته بالدوري على حساب البنك الأهلي بسيناريو مثير

فاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المصري المحترفين.

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وبدأ الزمالك من الضغط مٌبكرا على دفاعات البنك الأهلي لتسجيل هدف التقدم في أحداث الشوط الأول ولكن تألق دفاعات البنك من صد هجمات لاعبي الزمالك لحماية عرين أبو جبل .

وشهد الشوط الأول حالة طرد من قبل محمد عواد في الدقائق الاخيرة من الشوط الأول ن ليجري أوسوريو بتغير بنزول محمد صبحي بدلا من سيف الجزيري.

وسجل كريم بامبو الهدف الأول والتقدم في ركلة حرة من برة المنطقة لتسكن في شباك محمد صبحي في الدقيقة 50 .

سجل نادي الزمالك هدف التعادل من خلال أحمد سيد زيزو في الدقيقة 54 بصناعة مصطفي الزناري من أحداث الشوط الثاني .

و أشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء للاعب محمد فتحي لاعب فريق البنك الأهلي أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية لمحمد فخري لاعب البنك الأهلي لما بدر منه في المباراة، في الدقيقة 70 من عمر المباراة بالشوط الثاني.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني في شباك محمد أبو جبل من خلال تسديدة صاروخية سكنت في شباك في الدقيقة 85 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بتقدم الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة ، رفع نادي الزمالك من رصديه عنده النقطة 5 ليحتل المركز الخامس حتي الان ، فيما توقف رصيد البنك الأهلي بدون نقاط محتلا المركز الاخير.