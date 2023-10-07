أحمد هاني زادة: الزمالك يشبه حزب الوفد لحد كبير

أكد أحمد هاني زادة، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، على أن الزمالك يشبه لحد كبير حزب الوفد.

وشدد زادة في تصريحات خاصة خلال الندوة الخاصة التي عقدتها جريدة "الوفد" عصر اليوم السبت، بأن الزمالك وحزب الوفد يمتلكان تاريخًا كبيرًا، حيث أن القلعة البيضاء تم تأسيسه في 1911، بينما أُسس بيت الأمة في 1918، ما يجعلنا أمام تاريخ كبير لمؤسستين عملاقتين.

وأوضح أن الوفد يعد حزب الأغلبية والشعب مثلما كان في عهد الملكية، نفس الأمر ينطبق على الزمالك فهو يعد نادي الأغلبية مع التقدير للنادي الأهلي.

وعن قرار فاروق جعفر بالترشح لرئاسة نادي الزمالك، أشار إلى أنه يعد رمزا من رموز النادي كما أنه الأجدر برئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، حيث إنه ابن من أبناء ميت عقبة.

واختتم أحمد هاني زادة، أنه يعد ابن من أبناء نادي الزمالك، كما أنه تربى في القلعة البيضاء منذ الصغر، ما جعله يقرر الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي.