فيوتشر يتصدر الدوري بالفوز على طلائع الجيش

نجح فريق نادي مودرن فيوتشر في تحقيق انتصار مهم على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فيوتشر يحقق انتصار مهم على طلائع الجيش ويتصدر الترتيب

سجل هدف مودرن فيوتشر الوحيد اللاعب عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 86 ليضع فريقه في مقدمة وأعلى ترتيب الدوري الممتاز.

حقق مودرن فيوتشر الانتصار الثالث على التوالي في بطولة الدوري هذا الموسم، وسجل لاعبيه 6 أهداف مستقبلين هف وحيد، ويمتلك النادي 9 نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن سموحة الثاني في الترتيب.

على الجانب الأخر يتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز السادس من الترتيب متلقيًا الهزيمة الأولى بعد تعادل وانتصار، وأيضًا استقبال شباكه أول الأهداف هذا الموسم .