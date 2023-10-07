جماهير الزمالك تحمس اللاعبين قبل لقاء البنك الأهلي.. فيديو
حرصت جماهير الزمالك على تحية لاعبي القلعة البيضاء في عملية الاحماء لمباراة البنك الأهلي في الجولة الثالثة في دوري المصري لممتاز .
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وقدمت جماهير الزمالك المؤازرة والتشجيع على لاعبي الفريق لتحفيزهم خلال مباراة البنك الأهلي .
ويحل الأن التعادل الإيجابي بين الزمالك و البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة بدوري المحترفين .
سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو وفيما سجل هدف البنك الأهلي كريم بامبو .
بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.
فيما تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود
خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.
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