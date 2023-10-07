السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير الزمالك تحمس اللاعبين قبل لقاء البنك الأهلي.. فيديو

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

حرصت جماهير  الزمالك على تحية  لاعبي  القلعة البيضاء  في عملية الاحماء  لمباراة البنك الأهلي في الجولة الثالثة في دوري المصري لممتاز .

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وقدمت جماهير الزمالك المؤازرة والتشجيع على لاعبي الفريق لتحفيزهم خلال مباراة البنك الأهلي .

ويحل الأن التعادل الإيجابي  بين الزمالك و البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة بدوري المحترفين .

سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو وفيما سجل  هدف البنك الأهلي كريم بامبو .

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل  أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما  تشكيل  البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..  محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

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