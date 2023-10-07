شاهد.. أسر مجندة إسرائيلية ونقلها إلى قطاع غزة

نشرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، فيديو يرصد لحظة أسر مجندة إسرائيلية تم نقلها إلى داخل قطاع غزة بعد عملية تسلل مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين إلى قاعدة عسكرية داخل إسرائيل.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسر العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين، مؤكدا: نقل الضباط والجنود الأسرى الإسرائيليين إلى "أماكن آمنة".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس منذ ساعات الصباح اليوم السبت.

وأكد مراسل قناة العربية، من تل أبيب، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 150 قتيلا والجرحى أكثر من ألف شخص حتى الآن، على إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شُنت في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.