الشباب والرياضة تواصل سلسلة اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ( الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ) ، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،

تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان والتعاطي بــ 540 مركز شباب علي مستوي الجمهورية ، وذلك فى إطار الخطة القومية لمكافحة المخدرات ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتستهدف اللقاءات الأطفال والشباب قاطني المناطق الشعبية بكل مركز شباب مع تنفيذ سلسلة من البرامج الترفيهية و توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية وبعض الألعاب الصغيرة للاطفال " متنوعة " وايضًا تنفيذ جلسات حلقات نقاشية توعوية مع المشاركين .

وتشارك وزارة الشباب مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطى على الوقاية الأولية من خلال شبكة من المتطوعين قوامها 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية ، داخل مراكز الشباب هذا بالإضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تحمل شعار" أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة رموز رياضية وفنية ومنهم النجم العالمى كابتن محمد صلاح سفير الصندوق فى هذا المجال.

ومن المقرر إختيار أفضل المراكز المنفذة علي مستوي الجمهورية وتكريمها خلال الأحداث والفعاليات الكبري المزمع عقدها مع الصندوق خلال المرحلة المُقبلة .