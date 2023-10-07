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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول

الزمالك ضد البنك
الزمالك ضد البنك الأهلي

نجح نادي البنك الأهلي في فرض التقدم على نظيره الزمالك بهدف دون رد في المباراة الجارية في ستاد  القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المصري .

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تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

بدأ الزمالك   في الضغط على حصون على دفاعات  البنك لتسجيل  هدف التقدم في الشوط الأول  ولكن تألقت دفاعات البنك الاهلي في صد الهجمات الخطرة .

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل  أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما  تشكيل  البنك الأهلي لمباراة الزمالك 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو 

خط الوسط..  محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود 

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

 وحصل   محمد عواد على البطاقة الحمراء  بعد عركلة كريم بامبو  في الانفراد في الدقيقة 46 .

وسجل كريم بامبو لاعب البنك الاهلي  هدف التقدم في الوقت الاخير   من الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول ، بتقدم البنك الأهلي على نظيره الزمالك بهدف دون رد .

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