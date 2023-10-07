الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد

نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي "رجال" في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد أن تغلب على فريق جي إس كي الكونغولي، في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة التي استضافتها الكونغو برازافيل.

واستطاع لاعبو الفريق تقديم عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 16-11.

مع بداية الشوط الثاني منح ديفيد ديفيز المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 37-23 وحصوله على كأس البطولة.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.