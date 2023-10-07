هاني زادة لـ "الوفد": لم يتبرع أحد للزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

رد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على سؤال خلال الندوة التي نظمتها جريدة "الوفد"، بحضور قائمة فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق والمرشح على رئاسة النادي، بشأن تبرع رجال أعمال للنادي.

وتحدث زادة خلال الندوة عن عدم تبرع أي رجل أعمال للزمالك عقب رحيل مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضي منصور، مؤكدًا أن كل ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحًا.

وشدد على أنه لم يتم رفع الحجز على أرصدة النادي كما كان يدعي البعض، مشيرًا إلى أن الحجز على أرصدة الفارس الأبيض ما زالت متواجدة خلال الفترة الحالية.

وأوضح زادة أن هناك رؤوساء تاريخيين للنادي فعلوا الكثير للقلعة البيضاء طيلة تواجدهم، مما أدى إلى أنهم من أفضل من مروا على تاريخ الزمالك، كما حدث مع فؤاد باشا سراج الدين، والذي يعد المؤسس الفعلي للوفد الحديث.

جدير بالذكر أن جريدة الوفد قامت بعقد ندوة مع قائمة فاروق جعفر لعرض البرنامج الانتخابي له، والتعرف على تفاصيل حول أسباب ترشحه على مقعد رئاسة النادي.