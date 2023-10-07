«كلنا راقيات» حملة تثقيفية توعوية لطالبات الأزهر لتعليم العربية للناطقين بغيرها

أطلق معهد فتيات الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد حملة توعوية تثقيفية للطالبات بعنوان« كلنا راقيات» لتعزيز السلوكيات الإيجابية في نفوس الطالبات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر برفع الوعي الديني لدى الطلاب الوافدين وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطًا مباشرًا وتمس حياتهم اليومية، وانطلاقًا من حرص الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين على تحلي طلاب العلم بالقيم المجتمعية النبيلة والأخلاق الفاضلة، وبث قيم وأخلاق الرسول الكريم(ﷺ) داخل نفوس أبنائنا وبناتنا الوافدين طلاب الأزهر.



و تتضمن حملة «كلنا راقيات» محاور عدة، وخصص المحور الأول في الأسبوع الأول من الحملة للتحدث عن ( أداب المجلس)، حيث تناولت الندوة أبرز الآداب التي يتوجب على الطالبات الالتزام بها أثناء تواجدنهن في المجالس، كما نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، ودور المجالس في تحقيق التراكم المعرفي والمحافظة على العادات والثقافات عبر الأجيال.

