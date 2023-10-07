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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد وأوساسونا.. بيلينجهام يسجل ثنائية للملكي

ريال مدريد
ريال مدريد

يواصل ريال مدريد التقدم على نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024، في المواجهة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

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تقدم الريال عن طريق نجمه اللامع جود بيلينجهام في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعدما شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة كبيرة، وعاد الدولي الإنجليزي ليضيف الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

ونجح كارلو أنشيلوتي في إيجاد توليفة من اللاعبين المميزين في التشكيلة التي بدأ بها مباراة أوساسونا، لينجح في فرض سيطرته على المواجهة حتى هذه اللحظة، فقد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: فيرلاند ميندي، تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وخاض ريال مدريد مواجهة أوساسونا وهو يتواجد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 8 مباريات خلال الموسم الحالي.

بينما دخل اوساسونا المباراة وهو في المركز العاشر بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

يذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز على جيرونا، في الجولة الماضية، بنتيجة 3/1، بينما فاز أوساسونا على ألافيس بثنائية نظيفة.

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