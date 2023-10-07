تشكيل طلائع الجيش لمواجهة فيوتشر في الدوري الممتاز

أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة فيوتشر

ويأتي كريم طارق على رأس تشكيل طلائع الجيش لمواجهة فيوتشر اليوم في دوري النيل، والذي يضم كل من:-

عمرو وائل ومحمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سرحان وأحمد زولا وعبدالرحمن شيكا وكريم طارق ويسري وحيد علي حمدي وأحمد سعيد وبول.

ويتواجد على مقاعد بدلاء طلائع الجيش أمام فيوتشر كل من حميد ماو واحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وإسلام محارب وحسن مجدي ومحمد شعبان ومحمد شحاته وموسي دويدار وحسم دقدوم.

وخرج من تشكيل طلائع الجيش اليوم كل من عماد السيد وجودين ومحمد دياب وكريم حلاوة والسيد ابو امنه ومصطفي جابر وعمرو طارق ومحمد سمير ومحمد هاني وعمر طارق وخالد عوض وفارس حاتم.