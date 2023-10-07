جمهور الشباب يقاطع مباريات الفريق رغم مجانية التذاكر "أرقام"

شهدت المباريات الأربعة الأخيره انخفاض تدريجي في أعداد الحضور الجماهيري لنادي الشباب بالمباريات المحلية في مواجهات الدوري والكأس، حتى أصبحت الأعداد منخفضة وكانها مواجهات ودية.

يرجع السبب في قلة عدد الجمهور إلى هبوط مستوى لفريق وضعف النتائج منذ بداية الموسم الحالي، وموافقة الإدارة على رحيل عدد كبير، وفقدان النادي 18 نقطة من أصل 27 نافس عليها حتى مرور 9 جولات من الدوري هذا الموسم.

جمهور الشباب يقاطع مباريات الفريق رغم مجانية التذاكر

وشهت المواجهات الماضية حضور ضئيل للغاية لجمهور نادي الشباب للمباريات، بالرغم من إنخفاض سعر التذاكر بطريقة كبيرة جدًا، بجانب مجانية عدد منها بتبرع من أعضاء ومحبي الناس للجمهور الراغب في حضور المباريات، ووصل سعر التذكرة مؤخرًا إلى 10 ريال سعودي في أغلب المواجهات.

كانت البداية من الجولة الـ7 بلقاء الشباب ضد الحزم والذي شهد حضور 2450 ألف مشجع للفريقين، كان سعر التذكرة 10 ريال سعودي، وكان جمهور الليوث بنسبة 70% تقريبًا من العدد.

وفي دور الـ32 من بطولة كأس الملك لقاء الشباب والباطن كان سعر التذكرة 10 ريال سعودي أيضًا والحضور ضعيف للغاية، حيث كان 871 مشجع فقط لا غير للفريقين.

وفي الجولة الـ8 من دوري روشن في لقاء الشباب ضد الهلال كان الحضور 14769 مشجع، تم شراء 750-800 لجمهور الشباب.

وفي الجولة الـ9 الماضية أمام نادي الرياض كان الحضور 1684 مشجع لجمهور الفريقين، وبلغ عدد جمهور الشباب في تلك المواجهة 600 مشجع فقط.

تذاكر مجانية بتبرع من أعضاء ومحبي النادي للجمهور لكن مازال الحضور ضعيف.