المستشار محمود فوزي يعلن تقديمه ملف ترشح الرئيس السيسي الوطنية للانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الدستور المصري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفضلا عن الشروط العامة المعروفة للجميع اشترط القانون تأييد الراغب في الترشيح لانتخابات الرئاسة ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن من ١٥ محافظة على الأقل أو تذكية ما لا يقل عن ٢٠ عضو من مجلس النواب.

الهيئة الوطنية للانتخابات

واضاف فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح وإعلان جدول الانتخابات أقبل مئات آلاف من المواطنين على عمل التوكيلات للمرشح الرئاسي واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد ومحافظاتها المختلفة أعلن الرئيس استجابته وتلبية لنداء الواجب الذي لم يتخلف عنه يوما قط.

وأكد أنه في صباح اليوم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الكشف الطبي المطلوب قانونا استكمالا لملف ترشحه، معلنا قيامه كممثل قانوني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية الانتخابية حاملا بكل فخر ملف الترشيح الخاص بالرئيس السيسي وتقديمه.

وجاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن نيته الترشح للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، وذلك في ختام مؤتمر حكاية وطن الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن انطلاق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر خارج البلاد، وأيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر داخل البلاد.

المستشار محمود فوزي يعلن تقديمه ملف ترشح الرئيس السيسي

المستشار محمود فوزي يعلن تقديمه ملف ترشح الرئيس السيسي