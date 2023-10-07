مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخر خلال حملة أمنية في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة ومطلوب في قضايا جنائية ومصرع آخر بعد إطلاق أعيرة نارية تجاه القوات وخلال حملة أمنية بمركز منفلوط.

تم تحديد مكان تواجد إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة -سبق إتهامهما فى قضايا متنوعة ما بين "سلاح - قتل - مخدرات "، ومطلوب التنفيذ عليهما فى أربعة أحكام بالسجن المؤبد فى جنايتين " قتل - سلاح" بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر، وعثر بحوزتهما على (رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.