احتفال عالمي لمكتب الدفاع المصري برومانيا بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة 

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة برومانيا، اقام العقيد اركان حرب طيار محمود وهبى ملحق الدفاع المصرى برومانيا وحرمه حفل استقبال رسمى راق لثانى مرة بفندق الماريوت ببوخارست رومانيا احتفالا بتلك المناسبة الذكرى 50 لانتصارات السادس من اكتوبر بحضور السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا ومولدوفا وحرمه، وممثل وزير الدفاع وممثلي وزارة الدفاع الرومانية وجميع الملحقين العسكرين.

كما حضر لفيف من السفراء الأجانب والعرب ابرزهم:-

السفيرالدكتور محمد عبدالغني خياط سفير خادم الحرمين برومانيا

والسفير اسامه بن يوسف القرضاوي سفير دولة قطر

والسفير المنصور ابراهيم بولاد. سفير السودان

والسفير سلطان العلى سفير دولة الإمارات

والسفير عصام مصالحة سفير فلسطين وسفير المغرب وسفيرة لبنان وجميع السفراء العرب والاجانب

ونائب السفير المستشارة مروة شعير و المستشار د. نادر شبل قنصل مصر برومانيا وحرمه

ونظرا لنشاط مكتب الدفاع وعلاقاتة الوطيدة حضر ايضا جميع الملحقين العسكريين الاجانب المعتمدين بدولة رومانيا وعدد من اعضاء البرلمان وكبار رجال الدولة الرومانية وعدد من أعضاء وممثلى وزاره الدفاع الرومانية والازهر الشريف الشيخ أحمد بيومى وابونا الدكتور مينا تكلا راعى الكنيسه القبطية الارثوذكسية برومانيا والدكتور احمد النقشبندى وحشد من الجالية المصرية منهم دكتور عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا ود.عبدالقادر رضوان وم. احمد ابو النصر ود.احمدابراهيم ورجل الاعمال د.يوسف ضحوة ود.محمود على ايبكو.

كما حضر لفيف من الجاليات العربية برومانيا م.سامى ناصر وا. على الانصارى وعدد من كبار رجال الأعمال بمصر والعرب والأجانب. ووكالات الانباء والاعلام الرومانية والعربية ، حيث امتلئت الصالتين بالفندق رغم اتساعهما بالحضور .

وفى بداية الاحتفال كان هناك ترحيب واستقبال رائع بالورود للسادة الضيوف، وتم افتتاح الحفل بعزف السلام الجمهورى المصرى ثم السلام الوطنى الرومانى.

ثم رحب بالحضور السفير مؤيد الضلعى (سفير جمهورية مصر العربية برومانيا )، السادة السفراء والسادة القادة ممثلى وزارة الدفاع الرومانية ،الزملاء (ملحقى الدفاع ومساعديهم)، الحضور الكرام.

وقال: “ أن ذكرى إنتصارات أكتوبر هى يوماً عظيماً يفتخرُ به جميع المصريين العسكريين والمدنيين، لأنه يوم إسترداد الأرض وإسترداد العزةُ والكرامة، يوماً تكرر كثيراً فى حياة المصريين، يوم ملحمة عظيمة بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بكامله من أجل هدفاً سامياً غالياً وهو إسترداد أرض سيناء والذى حققنا فيه إنتصاراً هائلا. كان يعتقد البعضُ أنه مستحيلاً ولكن لا مستحيل فى حياة المصريين”.

وتحتفل مصر بذكرى عبور قناة السويس والمانع الترابى (خط بارليف) بأعلى درجات الإحترافية فى التخطيط والتنفيذ وبإصراراً واضحاً من أبناء القوات المسلحة والذى لم يستطع أحداً أن يقف أمام هذا الإصرار العظيم والروح المعنوية المرتفعة.

واكد أننا نتحتفل بذكرى رقم (50) لإنتصارات السادس من أكتوبر سنة 1973 وسنظل نحتفل به دائماً إعتزازاً وفخراً لما حققناه من إنتصارات عظيمة لن ينساها التاريخ أبداً وستظل المعاهد العسكرية الدولية العريقة تُدرس حرب السادس من أكتوبر ضمن مناهجها لأبناء قواتها المسلحة.

واستكمل: “ كان هذا اليوم هو إنتصاراً للتحدى الراهن فى هذا الوقت ولكن تحيا مصر وتتوالى الإنتصارات المتلاحقة مع التحديات المعاصرة التى مرت بها مصر والعالم أجمع والتى دائماً نرى بها تلاحم أبناء الجيش المصرى العظيم وأبناء الشعب المصرى الأصيل للتصدى لأى تحدياً أو تهديداً على بلدنا الحبيب”.

وذكر: “ ثم تأتى الحرب على الإرهاب فى سيناء ، هذا التحدى العظيم للحروب الغير تقليدية ضد جماعات إرهابية تتخفى فى زي المدنين ، ولكن كعادة المصريين فى جميع التحديات تظهر صورة جديدة لتلاحم الجيش والشعب حيث قام أبناء سيناء والقوات المسلحة بتقديم أرواحهم فدائاً لمصرنا الحبيب و ضحراً لإى أثاراً للإرهاب على أرضها لتحيا مصر دائماً آمنة وسالمة من أى مكروه”.

واشار العقيد اركان حرب طيار محمود وهبى الحرب ضد فيروس كورونا والذى أثر على العالم أجمع لنرى من جديد دوراً لقواتنا المسلحة متلاحمة مع شعبها فى تأمين الرعاية الطبية لجميع أفراد الشعب وتأمين السلع الغذائية والأدوات الطبية اللازمة والمطهرات وإجراءات التعقيم الواجبة ،صورة أخرى جديدة لتلاحم الجيش والشعب من أجل التصدى لأحد التحديات الراهنة.

وقال : “ثم يأتى دوراً جديداً للقوات المسلحة متلاحمةً مع شعبها لبناء وطناً جديد (الجمهورية الجديدة) تحقيقاً للأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 ، حيث حرصت القوات المسلحة متمثلة فى (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) متضامنة مع جميع الشركات المدنية العاملة فى مجال التنمية للمشاركة فى بناء وتنفيذ المشروعات العملاقة الجديدة مثل قناة السويس الجديدة والتى تم الإنتهاء من تنفيذها فى عاماً واحداً فقط بدلا من ثلاث سنوات والذى كان له عظيم الأثر على معدلات حركة التجارة العالمية وأيضاً بناء المدن الجديدة الحديثة (مدن الجيل الرابع) والذى بلغ عددها إلى (30) مدينة جديدة و بخلاف الطرق والمحاور والكبارى التى يتم تنفيذها فى توقيتات قياسية والتى حصلت مصر على رقماً قياسياً فى موسوعة جينز ريكورد فى تنفيذ الكبارى ،وأيضاً بناء العديد من المستشفيات والجامعات ،فضلاً عن العاصمة الإدارية الجديدة التى تحمل كل معانى التطور والتقدم والإزدهار لتحقق مصر معدلات تنمية هائلة غير مسبوقة فى ظل ظروفاً صعبة مختلفة يمر بها العالم أجمع”.



وأشاد إلى العلاقات القوية بين مصر ورومانيا فى شتى المجالات سواء المجالات العسكرية أوالمجالات المدنية (الإقتصادية والسياحية) وأيضاً إلى العلاقات الدبلوماسية الطويلة التى وصل عمرها إلى117عاماً وأنتهز الفرصة لشكر كل ضيوفنا الكرام على تشريفكم لنا اليوم حفل ذكرى إنتصارات أكتوبر وكل الإنتصارات المتلاحقة للتحديات المعاصرة ونتمنى لكم جميعاً كل التوفيق والتقدم والإزدهار لبلادكم الشقيقة.

وبعد ذلك تم دعوة الحضور لمأدبة طعام وشراب مصريه بها مالذا وطاب. وفى نهاية الحفل تلقى الضيوف هدايا تذكارية فرعونيه نالت اعجاب الجميع.

كما أشاد الإعلامي د.عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا وسفير الاعلام العربى بنشاط سيادة العقيد اركان حرب طيار محمود وهبى ملحق مكتب الدفاع برومانيا ودورة فى تعزير العلاقات العسكرية بين البلدين.

واشاد بالعلاقة الوطيدة بين مكتب الدفاع والجالية المصرية برومانيا ووجهه الدكتور عبدالله مباشر بتلك المناسبة الغالية رسالة تهنئة باسم الاتحاد العام للمصريين برومانيا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق اول محمد زكى وزير الدفاع المصرى.

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