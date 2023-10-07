أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا بالليجا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل الفريق لمواجهة أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد الإسباني بنظيره أوساسونا في تمام الخامسة وربع من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

ويخوض ريال مدريد مباراة أوساسونا متواجد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 8 مباريات خلال الموسم الحالي.

فيما يأتي اوساسونا في المركز العاشر بترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق الفوز على جيرونا، في الجولة الماضية، بنتيجة 3/1، بينما فاز أوساسونا على ألافيس بثنائية نظيفة.