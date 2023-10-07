السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في أسيوط

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهما فى قضايا متنوعة ما بين "سلاح - قتل - مخدرات " ، ومطلوب التنفيذ عليهما فى أربعة أحكام بالسجن المؤبد فى جنايتين " قتل – سلاح") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر ، وعثر بحوزتهما على (رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص  - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة  - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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