مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهما فى قضايا متنوعة ما بين "سلاح - قتل - مخدرات " ، ومطلوب التنفيذ عليهما فى أربعة أحكام بالسجن المؤبد فى جنايتين " قتل – سلاح") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر ، وعثر بحوزتهما على (رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.