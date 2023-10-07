مصرع شاب غرقا في مياه مصيف جمصة

لقي شاب مصرعه غرقا أثناء استحمامه فى مياه بحر جمصة بمحافظة الدقهلية، وتكثف عدد من فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن جثمان الشاب، بعدما جرفه التيار وتكثف قوات الأنقاذ النهري من جهودها للثور على جثمان المتوفي.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق شاب في بحر مدينة جمصة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الغريق يدعى أحمد محمد شعبان شطا، ويبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بقرية منشأة بن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت رئاسة مدينة جمصة، قد أعلنت عن إغلاق الشاطئ في 30 سبتمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء موسم الصيف، وحذرت المواطنين من نزول البحر بسبب الرياح، وإنتهاء أعمال فرق الإنقاذ.