شاهد بالفيديو ..فاروق جعفر للوفد: دخلنا انتخابات الزمالك بهدف عودة الاستقرار للتتويج بالبطولات

أكد فاروق جعفر، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، في ندوة صحفية بوابة الوفد الإلكترونية على قيمة حزب الوفد من الناحية السياسية والاجتماعية.

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وقال فاروق جعفر خلال الندوة الصحفية ببوابة الوفد الإلكترونية، أتمنى كل التوفيق لـ حزب الوفد و يشرفنا أن يكون دافع لينا خلال عملية انتخابات نادي الزمالك وبعد الانتخابات أيضًا.

أشار فاروق جعفر :"هدفنا دخول انتخابات نادي الزمالك لتطوير النادي، ورسم خريطة جديدة لضمان استقرار القلعة البيضاء من العديد من النواحي المادية والاجتماعية والإدارية.

أردف :" نادي الزمالك لديه بعض المشكلات تنقسم إلى مشاكل حقيقية ومشاكل مصطنعة خلال الفترة السابقة ".

أكمل تصريحاته :" أري ان نادي الزمالك خلال الفترة الماضية اتظلم في الفترة الماضية وفي كل الألعاب والكيان أيضًا".

أتم تصريحاته :"لدينا خريطة طريق لحل مشكلات النادي لعودة النادي مرة أخرى على الطريق الصحيح".

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