السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد البناني يعلن إستخراج تصريحات خاصة لوسائل الإعلام لتغطية إنتخابات الزمالك

عماد البناني
عماد البناني

كشف الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي عن استخراج تصريحات خاصة لوسائل الإعلام التي ستقوم بتغطية انتخابات النادي المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

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وأكد الدكتور عماد البناني أنه يتطلب من كل مؤسسة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات إرسال خطاب رسمي موجه لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالأسماء التي سيتم تكليفها بتغطية الانتخابات لإدارة العلاقات العامة بالنادي في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، كي يتسنى للنادي استخراج التصريحات قبل الانتخابات.

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