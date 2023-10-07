صور .. أعداد كبيرة من المصريين في النمسا يدعمون الانتخابات الرئاسية بمصر

قام عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالنمسا بتوثيق طلبات ترشح للرئيس المتفقين عليه لتولي رئاسة مصر الفترة القادمة.

وقال حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا رئيس الاتحاد العام للمصريين، إننا نؤمن إيمانا منقطع النظير بأهمية دعم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر.

وأضاف بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري أن أعضاء الاتحاد حرصوا على توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب فيه، وذلك في رسالة واضحة لدعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي أنجزتها مصر ولا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.

ومن ناحيته قال رؤوف خليل مسؤول حملة مواطن لدعم مصر أن أبناء الجالية المصرية في النمسا يؤيدون بكل قوة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة بمصر، ودعم القرار السياسي بالوطن.

ومن جانبه توجه أحمد نصار عضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا بالشكر لكل من صبري حبيب وحسن نصار عضوي مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا على الجهد الكبير الذي بذلاه والسفر أكثر من ٤٠٠ كم لتوثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المرغوب فيه وحث المصريين وحشدهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.