بالفيديو.. الكوربيه تكشف الأسرار الكاملة لاستقالة العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوار مطولا مع الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي حول ادوات التمويل الاسلامي ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهما في مصر للمقاصة .... الاسرار الكاملة لاستقالة العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة...والرقيب يصحح المسار...حيث تكشف "الوفد" كواليس واسرار استقالة خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة من منصبه مؤخرا، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام2024...كما تكشف دور الرقابة المالية في تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة ، وارتكز هذا التصحيح على ثلاث محاور، تتمثل في الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان افضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الاجراءات بالشركة واستحداث انظمة الربط بين كافة الانشطة بالشركة بما يحقق السلامة في قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين في أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.

تبدأ الاسرار والكواليس الكاملة منذ عدة سنوات عندما قامت الرقابة المالية خلال مجلس الإدارة السابق للشركة بإجراء تفتيش شامل على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالشركة والأمور المالية في السنوات السابقة لعام2020، وتكشفت وقتها مخالفات بالجملة، على أثرها تقدم رئيس المقاصة السابق باستقالته.

تضمن وقتها التقرير المكون من 168 صفحة العديد من المخالفات المالية، وأثر هذه المخالفات على القوائم المالية للشركة، وقام مراقب الحسابات لشركة المقاصة حينها بتشكيل فريق عمل للرد على المخالفات، والتركيز على دور الشركة لتعزيز الرقابة الداخلية....مع تولي مجلس إدارة الشركة القائم، قال المجلس أنه انتهى من الرد على 85% من الملاحظات التى سبق ورصدتها الرقابة المالية ، خلال مجلس الإدارة السابق، والتى تسببت فى حرمان كامل أعضاء المجلس السابق من الترشيح مرة أخرى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة فى دورته السابقة، ووصلت هذه الملاحظات إلى 58 ملاحظة على أداء الشركة، وقال المجلس وقتها أيضا أنه قام بتصويب 41 ملاحظة، من الملاحظات التى رصدتها الرقابة المالية، وأنه جاري تصويب 9 ملاحظات، بالإضافة إلى 7 ملاحظات على مائدة المجلس، ويبدو أن كل ذلك كان "كلام" فقط فقامت الرقابة المالية بتشكيل لجنة فحص ومراجعة جديدة، وتكشف لها العديد من المخالفات والملاحظات أيضا...

كما تردد في مجتمع سوق المال أن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم والتي وصلت قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخي في عملية فصل ايضا السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزي المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخي الاستفادة من عوائد هذه السندات.

اضطرت الرقابة المالية إلى اتخاذ تدابير ضد الأعضاء المنتدبين لشركة المقاصة، وربما كان ستكون تدابير أخري في حالة عدم تصويب الأخطاء التي رصدتها لجنة التفتيش، وقامت الرقابة المالية للحفاظ على الكيان وتصحيح المسار بإصدار القرار رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التي تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمن مادتين، المادة الأولى تتضمن 7 بنود والثانية 3 بنود، وهو ما دفع العضو المنتدب، إلي تقديم استقالته.

كما يتضمن البرنامج .. الرقابة المالية تخاطب اتحاد الأوراق المالية لممارسة دورها في تأهيل المهنيين...حيث خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للأوراق المالية للانخراط في عملية تأهيل المهنيين في مجال الأوراق المالية من خلال التعاون والتنسيق بين اللجان النوعية المتخصصة للاتحاد مع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة لرسم البرامج التدريبية وذلك بهدف تنمية وتطوير قدرات المهنين والعاملين في مجال الأوراق المالية لنحو231 عضوا

يأتي ذلك في إطار حرص الرقابة المالية على مباشرة دورها في مجال تنمية وتطوير قدرات المهنين والعاملين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد كلفت معهد الخدمات المالية بوصفه الذراع التدريبي للهيئة وبالتعاون مع البورصة المصرية في القيام بإعداد البرامج التدريبية والاختبارات المؤهلة لممارسة الوظائف التي ترخص بها الهيئة وفقاً لما هو مقرر قانوناً مثل وظائف مديري الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى برامج مديري علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة والمستشارين الماليين المستقلين وبورصات وأسواق السلع والمشتقات.

وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أولوية قصوى لتنمية وتطوير قدرات المهنيين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بهدف خلق كوادر بشرية قادرة على تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية للأسواق بشكل يعمل على تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.

كما تضمنت االحلقة ... أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد مؤسس "خلية أكتوبر" بالتحفظ على أمواله.. . حيث تلقت كل من شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، والرقابة المالية، والبورصة وشركات السمسرة مؤخرا إخطارا من نيابة الشئون الاقتصادية، وغسل الأموال، والذي تم تسليمه لجهات سوق المال بالتحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها واحد من المتلاعبين في البورصة المصرية والمؤسس لما عرفت إعلاميا منذ سنوات بخلية أكتوبر.

حيث تلقت كل من شركة مصر للمقاصة برئاسة علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، والرقابة المالية، والبورصة وشركات السمسرة مؤخرا إخطارا من نيابة الشئون الاقتصادية، وغسل الأموال، والذي تم تسليمه لجهات سوق المال بالتحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها واحد من المتلاعبين في البورصة المصرية والمؤسس لما عرفت إعلاميا منذ سنوات بخلية أكتوبر. قالت النيابة العامة في الخطاب المرسل لجهات سوق المال، والتي حصلت "الوفد" على نسخه منه أن قرار التحفظ على الأسهم والأرباح الخاصة بالمتلاعب نفاذا للأحكام النهائية واجبة النفاذ.

سبق وأن نشرت الوفد خطابا صادر من النيابة العامة "إدارة الأموال المتحفظ عليها" في أبريل الماضي فيما يتعلق بأمر المنع رقم 41لســـــــنة2023 أوامر تحفظ في القضية رقم 1206لســــــنة 2020 إداري الدقي، والمقيدة برقم 5لســـــنة2020 حصر غسل أموال شمال الجيزة، وتضمن الخطاب التي حصلت "الوفد" على نسخة منه وقتها التحفظ والمنع من التصرف لكل من مؤسس الخلية، وزوجته واولاده.

كانت "الوفد" على مدار السنوات الماضية قد قامت بحملة تضمنت سلسلة موضوعات حول بعض المخالفات والتلاعبات في البورصة، حيث قامت الرقابة المالية بالتعاون مع مباحث الأموال العام في عام2016 بالقبض على مجموعة من المتلاعبين في الأسهم عرفت اعلاميا "بخلية أكتوبر"، وذلك بعد سقوطهم فى قبضة مباحث الأموال العامة متلبسة فى وحدة سكنية بمنطقة 6 أكتوبر، وتبين وجود كشوفات بأسماء نحو ٢٥٠ عميلاً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.....كما قامت البورصة وقتها برصد تعاملات افراد الخلية على عدد من الأسهم المتداولة والتأثير على سعر الأسهم من خلال التلاعب بمشاركة مجموعة من مستثمرين آخرين، وتم اعداد مذكرة وارسالها للرقابة المالية حينها، والتي قامت بإيقاف أكواد خلية المتلاعبين، بعد إحالتهم إلى النيابة وثبات تورطهم بالمستندات والأدلة فى الإضرار بالسوق، وأموال المستثمرين، مما أضر بسمعة سوق الأوراق المالية خارجيًا.

تتناول الحلقة إيضا خبرا حول البورصة تحدد استراتيجية شاملة لتعزيز نشر الثقافة المالية بين الشباب والطلاب

حددت البورصة خطة شاملة ومتكاملة لتطوير نشاط نشر الثقافة المالية بين الشباب ...تهدف خطة التطوير المستمرة حتي العام القادم 2024 إلى العمل على نشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس وذلك عن طريق برنامج تثقيفي أعد خصيصا لهذا الغرض –" أساسيات الاستثمار لطلاب المدارس"، كما سيتم توسيع النطاق الجغرافي لأنشطة التثقيف المالي لتشمل مراكز الشباب وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لتعزيز الفكر المالي، والثقافة الاستثمارية.

قام أحمد الشيخ رئيس البورصة مؤخرا بتقييم التجربة، وما تم تحقيقه على أرض الواقع من أنشطة نشر الثقافة المالية بين الشباب بدءا من عام 2020، وحرص على وضع خطة شاملة للتطوير تشمل الفترة المتبقية من عام 2023 وأيضا عام 2024.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في تلك الأنشطة والفعاليات منذ عام 2020 وحتى الآن نحو 15800 ومن المتوقع أن يصل عددهم مع نهاية العام إلى نحو 18000 طالب وطالبة.

وتضمنت أنشطة وفعاليات البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعات عدة محاور من أهمها "البرنامج المتكامل لتدريب طلاب الجامعات"، و"سفراء البورصة"، و"دورة أساسيات الاستثمار في أسواق رأس المال - online" لمرتادي منصات التواصل الإجتماعي، وأيضا "الدورات التدريبية بمقرات البورصة - تدريب اليوم الواحد" و" الزيارات التعريفية والتثقيفية لمتحف البورصة المصرية بالمبنى التاريخي" وكذلك "أنشطة ومسابقات محاكاة البورصة - StockRiders".

كما تتضمن الحلقة توقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري عمليات تصحيح إلى الصعود، وارتداد المؤشرات نحو الصعود مرة أخرى بعد انتهاء عمليات جني الأرباح.

كما توقعت "مسعود" أن يستهدف المؤشر الرئيسي إيجي أكس30 مستوى20300 نقطة، خلال التعاملات، وذلك حال تجاوز مستوى 20000 نقطة المقاومة.

كما توقعت "مسعود" أن يكون مستوى 19800 نقطة منطقة دعم قوي، يتجه منها السوق إلى أعلى.