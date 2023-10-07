نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال استئناف إمداد الغاز بعرب راشد بحلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في جولة مكثفة اعمال اصلاحات واستئناف امدادات الغاز الطبيعي بمنطقة عرب راشد بحلوان من خلال الوقوف على الوضع الراهن بشكل تفصيلي وإيجاد الالية الأفضل والاسرع لحلها من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنفيذية لبث رسالة طمأنة بأن العمل يجري على قدم وساق.

جاء ذلك في حضور اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة و كريم عادل مسئول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وممثلي وفرق طوارئ شركة تاون جاس والتموين وعدد من التنفيذين .

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد تابعت تفصيليا ورود بلاغات لغرف الطوارئ المختلفة من انقطاع و انقطاع جزئي و ضعف امدادات الغاز لعدد من المواطنين بمنطقة عرب راشد بحلوان حيث تم الدفع بالعاملين بغرف الطواريء و عمل المعاينة المبدئية للوقوف على اسباب هذه الانقطاعات.

وتبين من المعاينة المبدئية أن أسباب انقطاع الغازأو ضعف امداده بسبب محاولة سرقة للأجهزة المعدنية ومهمات الغاز الطبيعي بداخل منظم أحادي التغذية لهذه المنطقة مما تسبب في ورود هذه البلاغات وجاري التعامل مع الحالة والمتابعة المستمرة للانتهاء منها بصورة سريعة من خلال فرق الطوارئ بشركة تاون جاس العاملة حرصا على استئناف امدادات الغاز بشكل طبيعي والدفع به مرة اخرى حيث تم تفقد عدد من الخدمات بالمنطقة للاطمئنان على مستويات العمل بها وعدم تأثرها ومنها امدادات المنطقة المستمرة من احتياجات المواطنين من أفران الخبز من المناطق المحيطة و التنسيق مع شركة الكهرباء بعدم فصل التيار الكهربائي عن المناطق التي تمد أفران منطقة عرب راشد .

وتؤكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على متابعة الاجراءات والاعمال بصورة دورية في ضوء رصد جميع احتياجات المواطنين وبذل اقصي الجهود والمساعي لرفع اي معاناة عنهم لعودة الخدمة بصورة طبيعية حيث حرصت سيادتها على اجراء عدة مقابلات مع المواطنين الذين تصادف وجودهم بالموقع من خلال الاستماع للشكاوى ورصدها على ارض الواقع والعمل السريع والفوري لحلها.

وياتي هذا في ضوء الحرص الدائم لبذل مزيدا من الجهود و العمل الجاد على مدار اليوم لمتابعة كافة المستجدات و المتابعة الفورية لكل ما يؤرق المواطنين ويرصد جميع احتياجاتهم والاستجابة الفورية لكل طارئ طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .