السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المركز القومي للمسرح يقيم دراسة نقدية لعرض "سيدتي أنا".. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان  إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيدتي أنا" في السادسة مساء اليوم  السبت، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة: الناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، بطولة: النجمة داليا البحيري، النجم نضال الشافعي، والنجم فريد النقراشي، النجم محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.

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