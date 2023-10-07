طرح كراسة شروط مشروع إنشاء منطقة الترامسة الحرفية غرب قنا

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمناقشة البنود الخاصة بكراسة شروط المرحلة الأولي من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأكد المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البنود المدونة بكراسة الشروط، مشيرا إلى أنه جارى اعتماد الكراسة، تمهيدا لطرحها أمام الشركات المنفذة لإختيار أفضل العروض المقدمة، ومن ثم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

وشدد المحافظ، على مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بضرورة إلزام الشركة المنفذة بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان بالنسبة لمواقع العمل، ولجميع العاملين بها، للحفاظ على سلامة العاملين، موجها بضرورة وضع جدول زمنى لجميع مراحل تنفيذ المشروع والالتزام بها.

وبيّن المحافظ، أن هناك خطة طموحة تعمل على تنفيذها المحافظة، للتوسع فى إقامة المناطق الحرفية، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للشباب، مثل المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، و المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، والذى تم افتتاحه خلال شهر أغسطس الماضى.

وأضاف المحافظ، إلى تخصيص 15 فدان لإقامة منطقة حرفية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمنطقة، وتخصيص مساحة 42 فدانًا بالظهير الصحراوى بمركز نقادة لإقامة منطقة حرفية للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وكذلك إقامة منطقة حرفية بمركز فرشوط.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة الحرفية، وعدد من رؤساء القطاعات بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا.

تمويل المشروع

والمنطقة الحرفية بالترامسة، هى إحدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسوف توفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال عمليات الإنشاء والتشغيل، وهى تقع على مساحة 20 فدانًا مكونة من منطقتين.

الأولى منطقة الورش وسوف تضم 456 ورشة ( 96 ورشة نجارة - 96 ورشة بلاط – 132 ورشة إصلاح سيارات - 132 ورشة إصلاح معدات زراعية)، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل "مسجد، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن "، ويضم المشروع أيضا عددًا من المحلات التجارية والمعارض التسويقية لدفع العائد الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وللتسهيل على المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل.